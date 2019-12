Apple Pay Gesetz: Bundesrat stärkt Banken im „Kampf gegen Apple Pay“

Ein schwarzer Freitag für Apple Pay in Deutschland? Das neue Gesetz, das ab 1.1.2020 in Kraft treten wird, könnte Apple dazu zwingen die NFC Schnittstelle auf dem iPhone zu öffnen. Bislang kann die Schnittstelle ausschließlich über Apple Pay genutzt werden – mit dem neuen Gesetz würde dies beispielsweise auf Google Pay und Spezial-Lösungen deutscher Banken den Zugang zur Bezahlschnittstelle ermöglichen.

Das neue Gesetz, das eigentlich eine nationale Umsetzung der EU-Geldwäscherichtlinie darstellt, betrifft nun ganz offiziell auch Apple bzw. das Apple Pay Geschäftsmodell:

Ergänzung des Bundestages betrifft auch Apple Pay

Auf Betreiben des Bundestages verpflichtet das Gesetz darüber hinaus große Digitalunternehmen, Zahlungsdiensten den Zugang zur NFC-Schnittstelle zu ermöglichen. Davon betroffen ist auch das Geschäftsmodell Apple Pay. bundesrat.de

Was heißt dies nun für Apple und Apple Pay in Deutschland? Wirklich klar sind die Auswirkungen und mögliche Reaktion seitens Apple noch nicht. Was durch dieses Gesetz bezweckt werden soll ist zwar klar, ob Apple dies aber auch so umsetzt bleibt offen. Denn Apple sieht durch die Öffnung der NFC Schnittstelle eher ein Problem, das die Nutzerfreundlichkeit bei Zahlungen verschlechtern und den Datenschutz und die Sicherheit von Finanzdaten gefährden könnte…