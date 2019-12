Congstar: 10 GB LTE Allnet Flat im Telekom D1-Netz für 20€

Zum Black Weekend bietet die Telekom Tochter Congstar eine 10 GB LTE Allnet Flatrate im Telekom D1-Netz zum Sonderpreis von nur 20 Euro an. Beim Cyber Weekend Deal bekommt ihr aktuell für 20 Euro monatlich den Congstar Tarif mit Allnet-Flat in alle deutschen Netze, 10 GB Datenvolumen (dank Cyber Weekend ist LTE Nutzung ohne Aufpreis mit dabei), SMS-Flat, EU-Roaming (ohne Schweiz). Gewählt werden kann zwischen 24 Monaten Laufzeit (Bereitstellungspreis 10€) oder monatlich kündbar (Bereitstellung 30€) – ansonsten beinhalten beide Tarife die gleichen Leistungen.

Mit dieser Cyber Weekend Aktion zieht das Unternehmen vom Leistungsumfang nahe an die bereits vorgestellten Angebote von PremiumSIM (7GB für 7,77€) und winSIM (10GB für 9,99€). Allerdings beinhalten die Tarifangebote der beiden Drillisch-Marken Wifi-Calling (also Nutzung des WLAN Netzes bei schlechter oder keiner Mobilfunkverbindung im Keller oder Ausland) und VoLTE (Voice over LTE) – beides ist im Telekom Netz ausschließlich direkt als Original Telekom Tarif erhältlich (siehe unser Telekom Black Friday Special). Zwar ist das Congstar Angebot im Telekom Netz mit 20 Euro wirklich für „Telekom-Verhältnisse“ sehr preisgünstig – gegenüber den beiden Angeboten im O2 Netz bei PremiumSIM und winSIM aber immer noch doppelt so teuer. Nachfolgend eine kleine Tabelle zum direkten Vergleich:

congstar winSIM PremiumSIM Handynetz Telekom Netz O2 Netz O2 Netz Datenvolumen 10 GB 10 GB 7 GB Telefon Allnet-Flat in alle deutschen Netze Allnet-Flat in alle deutschen Netze Allnet-Flat in alle deutschen Netze SMS SMS-Flat SMS-Flat SMS-Flat EU-Roaming EU Flatrate (ohne Schweiz) EU Flatrate (ohne Schweiz) EU Flatrate (ohne Schweiz) Laufzeit monatlich kündbar monatlich kündbar monatlich kündbar LTE Speed bis 50 Mbit/s bis 50 Mbit/s bis 50 Mbit/s VoLTE nein JA JA Wifi-Calling nein JA JA Rufnummern-

mitnahme 25€ Gutschrift 10€ Gutschrift 10€ Gutschrift Bereitstellungspreis 30€ 0€ 0€ Tarifpreis / Monat 20€ 9,99€ 7,77€ Zum Angebot Direkt zum Congstar Black Friday Deal Direkt zum winSIM Black Friday Deal Direkt zum PremiumSIM Black Friday Deal

Ganz klar: das fehlen von Wifi-Calling wäre bei mir ein KO-Kriterium beim Congstar Angebot, da am Schreibtisch faktisch kein Mobilfunk-Empfang vorhanden ist. Andererseits beweisen Netztests, dass die Netzabdeckung der Telekom deutlich besser sei als von O2. Abgekürzt: wenn für Euch das Telefonica O2 Netz akzeptabel ist, fahrt ihr mit den aktuellen winSIM oder PremiumSIM Angeboten richtig gut. Falls ihr im Telekom Netz deutlich besseren Empfang habt und Euch das fehlende Wifi-Calling nicht stört, dürfte “ target=“_blank“ rel=“nofollow“>diese Congstar Option die bessere Wahl sein.