iPhone Deal zum Cyber Weekend: iPhone XR für 555€

iPhone XR zum Sonderpreis bei MediaMarkt und Saturn: iPhone XR nur 555 Euro. Nein, ein wirklich günstiger iPhone 11 Pro Black Friday Deal haben wir bislang noch nicht gesehen (falls ihr ein unschlagbares iPhone 11 Pro Black Friday Cyber Monday Angebot gefunden habt – her damit!) dafür kann sich aber das iPhone XR (also der direkte iPhone 11 Vorgänger) wirklich sehen lassen. Aktuell erhaltet ihr das iPhone XR mit 64 GB bei MediaMarkt und Saturn für 555 Euro – Apple selbst ruft weiterhin 699 Euro für das iPhone XR auf. Letztendlich bleibt es also Euch überlassen, wo ihr das Geld lassen möchtet. (Update: bei Amazon leider schon ausverkauft). Übrigens: ein Jahr AppleTV+ ist für Käufer dieses iPhones natürlich auch immer dabei!

Mit einem iPhone XR als Neugerät macht man sicherlich nichts falsch sondern kauft ein solides Gerät, das die nächsten Jahre problemlos als täglicher Begleiter genutzt werden kann. Auch der Angebotspreis kann sich sehen lassen: bei Apple für 699 Euro im Programm hat sich der „günstigste Preis“ bislang bei etwa 610 bis 620 Euro bewegt. Das iPhone XR für 555 Euro ist also durchaus ein gutes und günstiges Angebot und perfekt für Einsteiger in die iPhone Welt, die aber unbedingt Face ID statt Fingerabdruck möchten.