Soundcore Liberty Air 2 Pro – Ankers Antwort auf die Apple AirPods Pro?

Mit den Soundcore Liberty Air 2 Pro wagt Anker einen Angriff auf die Apple AirPods Pro und will mit aktiver Geräuschunterdrückung auf dem Markt für kabellose Bluetooth Kopfhörer mit ANC mitmischen. Doch können die neuen Liberty Air 2 Pro wirklich dem Apple Platzhirsch das Wasser reichen oder wo platzieren sich die neuen Anker Soundcore Kopfhörer? Uns konnte das Gesamtpaket sowohl durch das Noise Cancelling, Audioqualität, Design und vor allem Preis-Leistung überzeugen. Nach dem Soundcore Liberty Air 2 Pro also eine klare Kauf- und „Ausprobier“-Empfehlung.

Tatsächlich schafft es Anker mit den neuen Soundcore Liberty Air 2 Pro einen hervorragenden Kopfhörer auf den Markt zu bringen, der den Nutzer von Umgebungsgeräuschen nahezu vollständig abkapselt und mittels anpassbarer Geräuschunterdrückung für ÖPNV und Verkehr, Innenräume und Outdoor sowie benutzerdefinierter ANC Anpassung eine solide Noise Cancelling Funktion integriert. Der Transparenzmodus lässt den Nutzer trotz eingesteckter In-Ear Kopfhörer am Geschehen akustisch teilnehmen.

Zum Warmwerden hier die technischen Details und Spezifikationen der neuen Anker Soundcore Liberty Air 2 Pro:

Bluetooth 5.0 Kopfhörer mit Aktiver Geräuschunterdrückung (ANC Active Noise Cancelling) mit 6 Mikrofonen

Farben: Titanweiß, Onyx, Saphirblau und Rosenquarz

Touch-Bedienung am Kopfhörer

15 Minuten Aufladen der Soundcore Liberty Air 2 Pro in der Ladehülle – 3 Stunden Wiedergabe (über Ladehülle insgesamt 26 Stunden Wiedergabe möglich)

Ladehülle über mitgeliefertes USB-C Kabel oder Wireless Charging aufladbar

Großer Lieferumfang mit Ladehülle EarTips in 9 Größen (von XXXS bis XL dürfte für jedes Ohr etwas passendes dabei sein).

Eines vorneweg – meine Ohren und die klassischen Apple EarPods und Apple AirPods passen einfach nicht zusammen. Seit dem Wegfall der Kopfhörerbuchse beim iPhone hat sich technisch bei Bluetooth Kopfhörern einiges getan und es ist unheimlich spannend, die Entwicklungen und Fortschritte selbst erleben zu dürfen. Auch Anker Soundcore Produkte wurden hier bereits mehrfach getestet, ausprobiert und vorgestellt und bislang konnten die Geräte immer durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis punkten.

Mein aktuell immer noch sehr häufig und gerne genutzter Anker Soundcore Liberty Pro 2 hat aber mit den hier vorgestellten neuen Liberty Air 2 Pro einen wirklich interessanten Konkurrenten bekommen und seit ich die neuen Liberty Air 2 Pro in die Finger bekommen habe, trage ich nun nahezu ausschließlich das neuen Anker Bluetooth Headset mit Active Noise Cancelling.

Doch fangen wir einfach vorne an: der Lieferumfang und vor allem das Packaging der vergleichsweise preiswerten ANC Kopfhörer Liberty Air 2 Pro überrascht dann doch. Neben der Wireless Charging Lade-Box und den beiden Kopfhörern findet sich ein USB-C Kabel sowie eine riesige Auswahl an EarTips, den kleinen Plastik-Schnubsis, die das Ohr von der Außenwelt abdichten und den Tragekomfort erhöhen sollen. Tatsächlich musste ich hier zweimal wechseln, bis ich die perfekten Stöpsel für meine Ohren gefunden hatte. Danach passten die In-Ear Kopfhörer perfekt, dichteten gut ab und waren auch schon dabei, Umgebungsgeräusche zu filtern. Auch über eine längere Tragedauer sind die Kopfhörer durchaus angenehm zu tragen, drücken nicht und manchmal ist man schon ein wenig überrascht, wenn man nach längerer akustischer „Auszeit in Stille“ dank ANC die Ohrhörer aus den Ohren nimmt und vom Umgebungslärm überrannt wird.

Anker liefert mit den Soundcore Produkten eine sehr angenehme Audio-Qualität und auch die Liberty Air 2 Pro hören sich für „Laien-Ohren“ wie die meinen sehr gut an. Wie bei den Vorgängermodellen lassen sich die Kopfhörer über die zugehörige Soundcore Audio App konfigurieren, anpassen und updaten – ein Schritt, den ich jedem Nutzer auch unbedingt ans Herz legen möchte, nicht zuletzt weil ein vor wenigen Tagen veröffentlichtes Update die Noise Cancelling Funktion definitiv aufwertet und ein leichtes „Grundrauschen“ behebt. Aber zurück zur Soundcore App und der Bedienung des Liberty Air 2 Pro.

Knöpfe sucht man an den beiden In-Ear-Kopfhörern vergeblich – stattdessen setzt Anker auf Touch-Bedienung am oberen Ende des Headsets. Die Liberty Air 2 Pro erkennen einen Doppel-Tap auf den Kopfhörer sowie ein „gedrückt halten“. Insgesamt sind somit vier Aktionen möglich (linker und rechter Kopfhörer jeweils Doppeltippen / 2Sek. gedrückt halten. Im Auslieferungszustand ist das „Halten“ auf beiden Kopfhörern mit dem Durchwechseln der Geräusch-Unterdrückungsmodi belegt – Doppeltippen links mit „nächstes Lied“ und rechts mit „Wiedergabe/Pause“. Als Konfigurationsmöglichkeit lassen sich die Gesten mit Lautstärke +/-, Weiter/Zurück, Wiedergabe/Pause, Sprachassistent/Siri und Umgebungsgeräusch-Einstellung belegen. Eine weitere Geste ist übrigens das Herausnehmen des Kopfhörers aus dem Ohr – hierbei wird die Wiedergabe auf dem Gerät pausiert und beim Wiedereinsetzen auch automagisch wieder fortgesetzt.

Ebenfalls über die Soundcore App lassen sich Equalizer für die Liberty Air 2 Pro einstellen und auswählen. Als Hörbuch und Podcast Fan, der Casual Playlists genauso hört wie elektronische Beats habe ich mich durch die zahlreichen Equalizer EInstellungen durchprobiert – aber am Ende bei der Soundcore Signature Voreinstellung gelandet. Dennoch finde ich immer wieder auch den Weg in die App um für den ein oder anderen Audio-Genuss eine passende Einstellung zu finden. Rein akustisch würde ich behaupten, dass die Liberty Air 2 Pro ihre Stärken in der unteren Mitte haben – sprich: nicht allzu basslastig, aber saubere tiefe Töne.

Bleiben wir in der Soundcore App, denn hier lässt sich auch der ANC-Modus konfigurieren, der sich in drei „Grundeinstellungen“ untergliedert: Geräuschunterdrückung, Transparenzmodus und „Normal“.

Geräuschunterdrückung aktiviert die aktive Reduzierung der Umgebungsgeräusche. Dabei bietet der Liberty Air 2 Pro einen eigenen ANC Modus für Verkehr (weniger Straßenlärm), Indoor (gegen Stimmen und mittlere Frequenzen), Outdoor und lässt auch den Nutzer eine eigene ANC-Einstellung vornehmen.

Transparenzmodus: hierbei werden Außengeräusche gezielt durchgelassen. Als Einstellung kann die „vollständige“ Transparenz gewählt werden, bei der alle Umgebungsgeräusche gut hörbar sind oder dem Stimm-Modus – einer Kombination aus Geräuschunterdrückung und dem Durchlassen von Stimmen.

Normal: naja, wie ein ganz normaler Kopfhörer ohne Noise Cancelling

Active Noise Cancelling – die aktive Geräuschunterdrückung – ist schon eine technische Herausforderung. Die sechs verbauten Mikrofone nehmen Umgebungsgeräusche auf, ein Mikroprozessor in den Kopfhörern errechnet den Gegenschall, der erzeugt werden muss, damit die entsprechenden Geräusche am Trommelfell nicht wahrgenommen werden.

Die ANC Funktion der Soundcore Liberty Air 2 Pro ist gut aber nicht perfekt. Bei absoluter Stille hört man ein leichtes Grundrauschen, das jedoch durch ein Update nahezu nicht mehr wahrnehmbar ist. Hört man Musik, Podcasts oder eine andere Audioquelle, ist das Grundrauschen praktisch nicht mehr hörbar. Die Filterung funktioniert gut, der Transparenzmodus ist ebenfalls okay – allerdings auch mit Luft nach oben.

Neben der reinen Audiowiedergabe muss ein Headset für mich natürlich auch für die klassische Kommunikation über Telefon und Sprachnachricht geeignet sein. Hier trennt sich die Spreu vom Weizen, denn nicht alle Bluetooth Headsets schaffen eine vernünftige Audio-Qualität über die Mikrofone aufzunehmen. Tatsächlich schaffen es die Soundcore Liberty Air 2 Pro recht gute Sprachqualität auch in schwierigeren Bedingungen zu übermitteln.

Test Fazit des Soundcore Liberty Air 2 Pro

Anker hat wieder geliefert – ein Bluetooth In-Ear Kopfhörer mit ANC und einem ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis. Für rund 130 Euro bekommt man hier einen verdammt guten Kopfhörer mit überzeugenden Audio-Qualitäten, guter Soundwiedergabe, einem soliden Noise Cancelling, das zwar nicht ganz an die AirPods Pro heranreicht, dafür aber auch preislich deutlich günstiger positioniert ist. Auch bei Anrufen und Sprachnachrichten kann das neue Pro-Modell aus dem Hause Anker punkten.

Alles in alle stimmt das Gesamtpaket aus guter Audio-Qualität, soliden Bluetooth Kopfhörern und Geräuschfilterung und passt zum Preis. Daher solltet ihr bei der Suche nach entsprechend guten In-Ear Kopfhörern die neuen Soundcore Liberty Air 2 Pro unbedingt ausprobieren.

apfeleimer vergibt 5 von 5 Punkten.