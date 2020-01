eufy HomeVac H11 Handstaubsauger und HomeVac S11 als Dyson Konkurrent vorgestellt

Neben dem eufy RoboVac G30 Edge zeigt die Anker Marke eufy auf der CES 2020 auch zwei neue Akku-Hand-Sauger. Während der eufy HomeVac H11 eine moderne Adaption der „Tischstaubsauger“ mit deutlich mehr Power darstellt, scheint der eufy HomeVac S11 es mit den bekannten Dyson Akku-Saugern aufnehmen zu wollen.

eufy HomeVac H11

Der winzig kleine eufy HomeVac H11 mit einem Durchmesser von 74mm und einer Länge von 335mm ist natürlich kabellos und dank der geringen Größe besonders leicht und wendig. Dabei überrascht die hohe Saugleistung von bis zu 5500 Pa, die in Kombination mit der Fugenbürste nicht nur für die Reinigung von Sofa-Ritzen und Autositzen perfekt sein dürften. Ein waschbarer HEPA-Filter reinigt die Abluft von Partikeln. Aufgeladen wird der kleine Sauger per USB, die maximale Saugdauer beträgt 13 Minuten.

Der eufy HomeVac H11 ist ab sofort verfügbar – und kann mit Einführungsrabatt rund 24 Prozent günstiger bestellt werden (statt 59,99€ nur 45,99€)

eufy HomeVac S11

Der eufy HomeVac S11 ist ein weiteres spannendes Staubsauger Produkt aus dem Hause eufy, das ganz klar dem Platzhirsch Dyson die Stirn bieten möchte – und vor allem dank einer aggressiven Preispolitik auch durchaus spannend werden dürfte. Der kabellose Hand-Staubsauger mit 20000 Pascal Saugleistung kommt in zwei „Geschmacksrichtungen“, die sich einerseits durch die Anzahl der Akkus und dem Lieferumfang unterscheiden. Beide Modelle sind in den Farben weiß, schwarz und blau voraussichtlich ab März 2020 erhältlich.

eufy HomeVac S11 Go mit einem Einzel-Akku und somit bis zu 40 Minuten Laufzeit- UVP 239,99€

eufy HomeVac S11 Infinity mit einem Doppel-Akku (bis zu 80 Minuten Laufzeit) und einer weichen Bürstenwalze – UVP 299,99€

Außerdem ist bei beiden Modellen eine größere Auswahl an Zubehör bereits im Lieferumfang mit dabei. Preislich könnte der HomeVac S11 von eufy also durchaus eine Alternative zum herkömmlichen Staubsauger sein, und mit dem Doppel-Akkupack dürfte auch die komplette Wohnung in einem Rutsch zu saugen sein.